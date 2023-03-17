Оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона»
В Крыму оккупанты установили противотанковые «зубы дракона» (Фото:t.me/krymrealii)
Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».
Об этом сообщает Крым. Реалии в Telegram.
«Зубы дракона» установлены на Ак-Монайском перешейке.
Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.
Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму.
По его словам, в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны.
Больше всего таких сооружений на севере оккупированного полуострова и на юге Херсонской области на подступах к Крыму.