Оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона»

17 марта, 16:17
Поделиться:
В Крыму оккупанты установили противотанковые «зубы дракона» (Фото:t.me/krymrealii)

В Крыму оккупанты установили противотанковые «зубы дракона» (Фото:t.me/krymrealii)

Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».

Об этом сообщает Крым. Реалии в Telegram.

«Зубы дракона» установлены на Ак-Монайском перешейке.

Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.

Видео дня

Читайте также:
«РФ надеется на заморозку войны». Интервью NV с экспертом о главных задачах готовящегося контрнаступления ВС Украины

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму.

По его словам, в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны.

Больше всего таких сооружений на севере оккупированного полуострова и на юге Херсонской области на подступах к Крыму.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X