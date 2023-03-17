Оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона» 17 марта, 16:17 В Крыму оккупанты установили противотанковые «зубы дракона» (Фото:t.me/krymrealii)

Российские оккупанты установили в Крыму противотанковые «зубы дракона».

Об этом сообщает Крым. Реалии в Telegram.

«Зубы дракона» установлены на Ак-Монайском перешейке.

Эта линия укреплений находится на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское.

Видео дня

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму.

По его словам, в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны.

Больше всего таких сооружений на севере оккупированного полуострова и на юге Херсонской области на подступах к Крыму.