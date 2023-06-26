В Крыму россияне задержали трех человек, ехавших с крымскотатарскими флагами 26 июня, 22:36 Российские оккупанты в Крыму (Фото:Крымская солидарность)

Во временно оккупированном Крыму российская полиция в воскресенье, 25 июня, остановила колонну автомобилей под крымскотатарскими флагами в Белогорском районе полуострова. Три человека задержаны.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Накануне Дня крымскотатарского флага Рустем Курносов, Энвер Усеинов и Эбабиль Ибрагимов направлялись к подножию Белой Скалы, чтобы совершить восхождение с национальными символами, рассказывает омбудсмен.

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Однако полиция временно оккупированного полуострова решила, что это «массовое, незаконное публичное мероприятие».

россияне составили протоколы на 73-летнего Рустема Курносова и 65-летнего Энвера Усеинова, у которого 3 группа инвалидности и сахарный диабет.

Оккупационный Белогорский райсуд назначил Рустему Курносову и Энверу Усеинову штрафы по 20 тысяч рублей за якобы «организацию или проведение публичного мероприятия без уведомления».

«Требую прекратить систематические преследования крымских татар по национальному признаку на территории полуострова», — подчеркнул Лубинец.

Он также призвал международное сообщество принять участие в защите прав коренных народов Украины.

С начала временной оккупации Крыма в 2014 году россияне преследуют крымских татар на территории полуострова. рф по состоянию на 26 февраля незаконно удерживала 116 представителей этого коренного народа Украины. В частности, среди пленников кремля правозащитник Абдурешит Джеппаров, Ление Умерова и политик Нариман Джелял. Также крымских татар преследуют по делу Хизб ут-Тахрир, осужденных обвиняют в «терроризме».

