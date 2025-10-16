В оккупированном Крыму «суд» отправил четырех крымских татарок в СИЗО, в МИД Украины отреагировали

Министерство иностранных дел Украины выразило решительное осуждение из-за задержания крымскотатарских женщин во временно оккупированном Крыму и призвало международное сообщество добиться их немедленного освобождения.

Информацию о задержании женщин в Крыму обнародовали движение Крымская солидарность и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В МИД отметили, что 15 октября утром российские военные провели ряд обысков в домах крымских татар на территории Бахчисарайского района и в селах, подчиняющихся Севастополю. Среди задержанных женщин:

Реклама

Эсма Ниметулаева — кондитер, мать пяти несовершеннолетних дочерей, жительница Бахчисарая. Она является женой политзаключенного Ремзи Ниметулаева, которого задержали в 2023 году за участие в деле Хизб ут-Тахрир.

Эльвиза Алиева — уроженка села Долинное Бахчисарайского района, которая работала кассиршей в пекарне в Симферополе и училась на четвертом курсе по специальности Менеджмент.

Насиба Саидова — дочь известного крымского имама, студентка педагогического колледжа, которая работает в детском саду в селе Холмовка ( Бахчисарайский район).

Бахчисарайский район). Февзие Османова — жительница села Орловка Севастопольского района, работница магазина.

Читайте также: В Крыму умерла ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова

Женщин вывезли в управление ФСБ в Симферополе.

73-летняя мать Эсмы, Алие Бекирова, рассказала Крымской солидарности, что обыск в их доме состоялся в четыре часа утра, при этом следователи не показали семье постановление на обыск. После задержания дочери российские силовики требовали оформить опеку над ее двумя несовершеннолетними внучками, угрожая забрать их, если этого не сделает.

«[Потом] я говорю: „Почему вы так делаете? При живых родителях делаете детей сиротами. Что они [родители] плохого сделали? Они исповедуют свою религию, какое вы имеете право так обращаться с нами“. В ответ все промолчали, никто и слова не сказал», — рассказала Алие Бекирова.

Мать мужа Эсмы, Хатие Ниметулаева, отметила, что во время обысков российские силовики ничего не нашли.

Пропагандистские российские СМИ, в частности РИА Новости утверждают, что женщин задержали за якобы «распространение идеи создания всемирного халифата среди мусульман». Они также заявляли, что во время обысков были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы и электронные носители, которые якобы использовались для террористической деятельности.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал Крымской солидарности, что всем задержанным предъявили обвинения в причастности к деятельности запрещенной в России исламской политической партии Хизб ут-Тахрир. Правозащитники отмечают, что преследование крымских татар не имеет ничего общего с терроризмом, а связано с их мирной политической и религиозной активностью, критикой российских властей и протестами против репрессий.