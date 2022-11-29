В Крыму оккупанты начали выпускать противотанковые заграждения

29 ноября, 15:51
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Бетонные тетраэдры (Фото:Вячеслав Гладков / Telegram)

Бетонные тетраэдры (Фото:Вячеслав Гладков / Telegram)

Завод по производству бордюров и плитки во временно оккупированному Крыму начал производить бетонные противотанковые заграждения «повышенной прочности».

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Бабашов, сообщают пропагандисты из РИА-Новости.

По его словам, завод в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений «повышенной прочности» для нужд российских военных.

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Депутат утверждает, что мощности предприятия позволяют выпускать до 5 тысяч бетонных тетраэдров в месяц, вес каждого — 1,2 тонн.

https://www.youtube.com/embed/XV0IA_YbUQ0

1 октября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

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В августе Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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