«Поставлена задача». В оккупированном Крыму используют новый метод вербовки на войну РФ против Украины — СМИ
Ситилайт с изображением российского диктатора Владимира Путина в оккупированном Севастополе (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Во временно оккупированном Россией Крыму военкоматы используют для вербовки на войну против Украины штатных психологов.
Об этом в понедельник, 7 июля, пишет Крым.Реалии со ссылкой на местного правозащитника, имя которого не раскрывается.
По его словам, штатные психологи в крымских военкоматах должны убеждать резервистов и призывников заключать контракты на службу в зоне проведения так называемой «специальной военной операции». В качестве вознаграждения за успешную вербовку психологам начисляется ежемесячная премия.
«Психологи лучше всех могут подбирать нужную мотивацию для конкретного человека, но есть общие посылы — зарплата на уровне топ-менеджеров в Крыму, а также, что война скоро закончится, а статус и льготы останутся на всю жизнь», — рассказал правозащитник.
Он также сообщил, что оккупационным властям в Крыму все сложнее выполнять план по набору контрактников, поставленный Минобороны РФ.
По словам правозащитника, Кремль продолжает избегать новой волны мобилизации.
«Поэтому перед всеми субъектами РФ, в том числе перед аннексированным Крымом поставлена задача — выполнять план по набору новых контрактников любыми методами», — сообщил собеседник журналистов.
План зависит от количества жителей региона. Однако на захваченном Россией полуострове 13% крымскотатарского населения, а крымские татары, по словам правозащитника, практически не заключают контракты. Кроме того, в Крыму высокий процент пенсионеров. Поэтому военкоматы решили привлекать психологов, чтобы выполнить план, указал правозащитник.
30 января в Главном управлении разведки сообщили, что в 2025 году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента — заключенных, должников и тому подобное. В целом Кремль планировал мобилизовать 280 тысяч человек в этом году.
В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек благодаря контрактникам, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.
21 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.