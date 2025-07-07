Во временно оккупированном Россией Крыму военкоматы используют для вербовки на войну против Украины штатных психологов.

Об этом в понедельник, 7 июля, пишет Крым.Реалии со ссылкой на местного правозащитника, имя которого не раскрывается.

По его словам, штатные психологи в крымских военкоматах должны убеждать резервистов и призывников заключать контракты на службу в зоне проведения так называемой «специальной военной операции». В качестве вознаграждения за успешную вербовку психологам начисляется ежемесячная премия.

«Психологи лучше всех могут подбирать нужную мотивацию для конкретного человека, но есть общие посылы — зарплата на уровне топ-менеджеров в Крыму, а также, что война скоро закончится, а статус и льготы останутся на всю жизнь», — рассказал правозащитник.

Он также сообщил, что оккупационным властям в Крыму все сложнее выполнять план по набору контрактников, поставленный Минобороны РФ.

По словам правозащитника, Кремль продолжает избегать новой волны мобилизации.

«Поэтому перед всеми субъектами РФ, в том числе перед аннексированным Крымом поставлена задача — выполнять план по набору новых контрактников любыми методами», — сообщил собеседник журналистов.

План зависит от количества жителей региона. Однако на захваченном Россией полуострове 13% крымскотатарского населения, а крымские татары, по словам правозащитника, практически не заключают контракты. Кроме того, в Крыму высокий процент пенсионеров. Поэтому военкоматы решили привлекать психологов, чтобы выполнить план, указал правозащитник.

30 января в Главном управлении разведки сообщили, что в 2025 году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента — заключенных, должников и тому подобное. В целом Кремль планировал мобилизовать 280 тысяч человек в этом году.

В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8−9 тысяч человек благодаря контрактникам, что составляет 120−130 тысяч солдат в год.

21 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.