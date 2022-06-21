Россия сформировала эшелон с катерами в оккупированном Крыму
В Джанкое заметили эшелон с катерами (Фото:vitalykuzmin.net)
На железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму российские военные сформировали эшелон с катерами.
Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
По его словам, на железнодорожных платформах замечены два катера БМК-15, два БМК-130 и один катер БМК-Т.
Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ.
«Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных преград», — отметил Братчук.
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