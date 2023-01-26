В Крыму оккупанты готовятся к новой волне мобилизации — Генштаб 26 января, 09:00 В Крыму российские оккупанты готовятся к новой волне мобилизации (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россия готовится к новой волне мобилизации на территории оккупированного Крыма.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 26 января.

По данным Генштаба, до 29 января все так называемые «государственные и частные учреждения» должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам.

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Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля, отметили в Генштабе.

«Вместе с тем, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства — перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.