178-й день войны — главное. В Крыму раздались новые взрывы, российский дипломат призвал к геноциду украинцев, РФ ударила по Вознесенску 20 августа, 21:47 Последствия удара РФ по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области, 20 августа 2022 года (Фото:Представляет службу государственное служебное обслуживание Ukraine/Handout via REUTERS)

Суббота, 20 августа — 178-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



В Евпатории, Севастополе, Бахчисарае — взрывы

Во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. В Севастополе он был слышен возле штаба Черноморского флота РФ. оккупанты заявили, что «украинский беспилотник» якобы врезался в крышу здания штаба.

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О взрывах сообщили и в Евпатории и Заозерном — марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму якобы сработала система ПВО. Также три взрыва в районе аэродрома слышали в Бахчисарае. Местные Telegram-каналы опубликовали фото густого дыма над аэродромом, писали, что якобы сработала ПВО и было сбито «несколько беспилотников».

Постпред РФ в Вене призвал ликвидировать украинцев

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях публично призвал «не щадить население Украины». Свой твит он опубликовал в ответ на сообщение президента Владимира Зеленского, который поблагодарило своего американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине.

Вскоре российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления, но затем перевел стрелки на Зеленского и Байдена.

Министерство иностранных дел Украины призвало Вену объявить постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова персоной нон грата из-за его призвать к уничтожению украинской нации.

Позже МИД Австрии вызвал российского постпреда для предоставления официальных объяснений. Министр Александр Шалленберг подчеркнул, что ведомство возмущено человеконенавистническими высказываниями Ульянова и попытками отказаться от своего заявления.

Удар РФ по Вознесенску

Россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Вознесенске Николаевской области. По предварительной информации, в результате атаки 12 человек получили ранения, среди них — трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии.

Также повреждены два подъезда многоэтажки, расположенные рядом частные дома и транспортные средства. Офис генпрокурора по факту обстрела начал уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

В Энергоатоме подчеркнули, что Вознесенск расположен возле Южноукраинской АЭС и назвали обстрел РФ «очередным актом ядерного терроризма».

Кроме этого, оккупанты массированно обстреляли ночью Николаев, ударив по городу ракетами типа С-300. Жертв и пострадавших нет.

Украинцы тренируются на американских штурмовиках

С начала мая работает секретный учебный центр, где используются сложные авиасимуляторы для подготовки украинских пилотов для работы с американскими штурмовиками A-10 Thunderbolt. Об этом сообщает Time.

Для обучения пилоты используют видеоролики на YouTube, консультации американских военных инструкторов, программное обеспечение и пособия. Журналисты рассказали, что в комнате пять украинских пилотов проходили обучение на симуляторах. У каждого компьютера есть реалистичный рычаг управления, джойстик и очки виртуальной реальности. Сами пилоты носили лыжную маску под очками виртуальной реальности, чтобы засекретить свое лицо.

Инфографика: НВ

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