Оккупанты заявили, что в Крыму разбился ударный вертолет Ми-28, оба пилота погибли 12 мая, 17:32 Вертолет Ми-28 (иллюстративное фото) (Фото:Ростех)

Министерство обороны страны-террориста России в пятницу, 12 мая, заявило, что в оккупированном Крыму разбился российский ударный вертолет Ми-28, оба вражеских пилота погибли.

Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости.

Россияне утверждают, что вертолет разбился в Джанкойском районе «при выполнении планового учебно-тренировочного полета», разрушений на земле якобы нет. По версии оккупантов, причина крушения — «отказ техники».

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Позже фейковый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западе полуострова якобы сбили беспилотник.

В сентябре 2022-го в оккупированном Крыму упал российский военный самолет, утверждалось, что пилоты успели катапультироваться.

В октябре 2022 года в российском Ейске военный самолет Су-34 упал во двор жилого дома, погибли 15 человек. Через несколько дней истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом в российском Иркутске, погибли оба пилота.

В апреле 2023-го российский истребитель уронил две авиабомбы на жилые кварталы Белгорода.