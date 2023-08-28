Возле Евпатории сработала ПВО. Оккупанты говорят о сбитых беспилотниках в Крыму 28 августа, 11:30 Telegram-каналы сообщили о работе ПВО возле оккупированной Евпатории (Фото:Крымский ветер/Telegram)

В районе оккупированной Евпатории прогремели взрывы в понедельник, 28 августа, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. Оккупанты заявили, что сбили два дрона.

Telegram-канал Крымский ветер написал, что возле Евпатории около 10:30 сработала ПВО, опубликовав фото и видео. «Подрыв ракеты», запущенной из города, зафиксировали на юге Раздольненского района Крыма — почти в 50 км от места пуска.

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Вскоре гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе оккупированного полуострова сбили два разведывательных беспилотника. Больше подробностей он не привел.

Фото: Крымский ветер/Telegram

25 августа в Крыму заявили о попадании в место базирования оккупантов. Источники NV в Службе безопасности Украины заявили, что удар по 126-й бригаде Черноморского флота РФ — это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. По словам собеседников, по оккупантам успешно отработали беспилотники: известно о нескольких десятках убитых и раненых, поражении мест хранения боеприпасов и серьезных повреждениях военной техники.

Днем ранее украинская разведка провела спецоперацию, высадив бойцов в Крыму. По данным ГУР, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера.

На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение.

