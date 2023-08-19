В Крыму прогремел сильный взрыв — росСМИ

19 августа, 04:19
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Ночью 19 августа во временно оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв. Взрыв слышали в нескольких районах.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

«Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве… Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште», — говорится в публикации.

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Подробности происшествия пока неизвестны.

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Представители оккупационных «властей» ситуацию не комментируют.

В сети также отметили, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.

Днем также был слышен взрыв в районе города Саки. Работала российская ПВО.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Аннексия Крыма

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