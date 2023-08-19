В Крыму прогремел сильный взрыв — росСМИ
Крым (Фото:Reuters)
Ночью 19 августа во временно оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв. Взрыв слышали в нескольких районах.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
«Из Симферополя и Перевального сообщают о громком взрыве… Взрыв также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште», — говорится в публикации.
Подробности происшествия пока неизвестны.
Представители оккупационных «властей» ситуацию не комментируют.
В сети также отметили, что в некоторых селах Бахчисарайского района от взрыва сработали сигнализации автомобилей.
Днем также был слышен взрыв в районе города Саки. Работала российская ПВО.