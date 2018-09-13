В Крыму продолжаются тайные задержания и пытки - ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что оккупационные власти Крыма продолжают практику тайных задержаний и пыток в тюрьмах.

Как передает Радио Свобода, в отчете о соблюдении прав человека на аннексирована полуострове указывается, что за период с 13 сентября 2017 по 30 июня 2018 года было задокументировано 11 случаев незаконных задержаний, когда людей удерживали без связей с внешним миром.

По данным ООН, задержанных содержат в нечеловеческих условиях. В частности, из-за переполненности камер они вынуждены спать по очереди, иногда им отказывали в пище и медицинской помощи. По меньшей мере семеро из задержанных заявили о пытках со стороны российских силовиков.

Кроме того, в отчете сообщается о 13 случаях незаконного этапирования из Крыма в Россию украинских граждан. В связи с этим председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала РФ вернуть задержанных крымчан, которых незаконно этапировали, и прекратить практику такого вывоза.

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