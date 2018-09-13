13 сентября 2018, четверг

В Крыму продолжаются тайные задержания и пытки - ООН

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: КрымSOS

Иллюстративное фото

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что оккупационные власти Крыма продолжают практику тайных задержаний и пыток в тюрьмах.

Как передает Радио Свобода, в отчете о соблюдении прав человека на аннексирована полуострове указывается, что за период с 13 сентября 2017 по 30 июня 2018 года было задокументировано 11 случаев незаконных задержаний, когда людей удерживали без связей с внешним миром.

По данным ООН, задержанных содержат в нечеловеческих условиях. В частности, из-за переполненности камер они вынуждены спать по очереди, иногда им отказывали в пище и медицинской помощи. По меньшей мере семеро из задержанных заявили о пытках со стороны российских силовиков.

Кроме того, в отчете сообщается о 13 случаях незаконного этапирования из Крыма в Россию украинских граждан. В связи с этим председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала РФ вернуть задержанных крымчан, которых незаконно этапировали, и прекратить практику такого вывоза.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове