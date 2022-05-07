В Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии — Денисова

7 мая, 17:48
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии. Об этом сообщила в Telegram омбудсменка Людмила Денисова.

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«Сейчас продолжается 15-я призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Мобилизованные, которые преимущественно являются украинскими гражданами, будут вынуждены участвовать в войне против Украины», — отметила она.

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Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационному государству запрещается вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Крым Мобилизация Людмила Денисова Война России против Украины

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