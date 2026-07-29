«Ситуация ухудшается». Из Крыма уезжают не только россияне, прибывшие после 2014 года, но и бизнес — Чистиков о кризисе с электричеством, связью и топливом

29 июля, 18:22
NV Премиум
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В Крыму ситуация ухудшается, россияне бегут — Чистиков (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Крыму ситуация ухудшается, россияне бегут — Чистиков (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Автор: Богдан Машай

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал в интервью Radio NV о проблемах со светом, водой и топливом на полуострове, а также об усилении там репрессий.

— В каком состоянии, по имеющейся у вас информации, находится на сегодняшний день энергосистема оккупированного Крыма?

— Согласно данным из открытых источников и обсуждениям в Telegram-каналах, на данный момент Керчь, частично Феодосия, Ленино, Щелкино, а также Алушта остаются без электричества. Кроме того, уже появилась информация о подвозе воды. Это свидетельствует о том, что обеспечить электропитание систем водоснабжения не удалось, поэтому и осуществляется подвоз воды.

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Теги:   Крым Интервью NV Керченский мост Radio NV

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