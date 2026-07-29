Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал в интервью Radio NV о проблемах со светом, водой и топливом на полуострове, а также об усилении там репрессий.

— В каком состоянии, по имеющейся у вас информации, находится на сегодняшний день энергосистема оккупированного Крыма?

— Согласно данным из открытых источников и обсуждениям в Telegram-каналах, на данный момент Керчь, частично Феодосия, Ленино, Щелкино, а также Алушта остаются без электричества. Кроме того, уже появилась информация о подвозе воды. Это свидетельствует о том, что обеспечить электропитание систем водоснабжения не удалось, поэтому и осуществляется подвоз воды.