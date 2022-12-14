С 24 февраля воевал против Украины. В оккупированном Крыму при аварии МиГ-31 погиб подполковник ВКС России

14 декабря, 12:54
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МиГ-31 (Фото:Denis Bazhenov/www.flickr.com)

МиГ-31 (Фото:Denis Bazhenov/www.flickr.com)

В оккупированном Крыму при аварии МиГ-31 погиб подполковник ВКС России, который участвовал в войне против Украины, начиная с 24 февраля.

Об этом сообщает Усинск-Новости.

Известно, что «аварийная ситуация» возникла при взлете самолета МиГ-31, при наборе максимальной скорости, в конце взлетно-посадочной полосы.

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Технические причины катастрофы выясняет специальная комиссия. Самолет «по каким-то причинам» не выдал положенной мощности для взлета.

2 декабря в Приморском крае РФ разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался.

https://www.youtube.com/watch?v=7rfurbeZpSc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым МиГ Война России против Украины

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