В Крыму прекращают прием людей в больницах, чтобы освободить места для раненых оккупантов — Генштаб

29 мая, 08:05
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В больницах оккупированного Крыма освобождают места для раненых солдат РФ (Фото:AKuptsova/pixabay.com)

В больницах оккупированного Крыма освобождают места для раненых солдат РФ (Фото:AKuptsova/pixabay.com)

Из-за больших потерь российской оккупационной армии, в том числе и санитарных, власти страны-агрессора России вынуждены создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В оккупированном Крыму так называемая «администрация» распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых оккупантов.

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Кроме того, интенсивно производится сбор донорской крови.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Больница Генштаб Война России против Украины

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