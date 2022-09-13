«Крым — это Украина». В Евпатории и Симферополе расклеили проукраинские листовки — фото
В Крыму расклеили проукраинские листовки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)
Активисты движения Жовта стрічка распространили проукраинские листовки во временно оккупированных Евпатории и Симферополе.
«Последний месяц нам очень нравится наблюдать за гоблином Сергеем Аксеновым, за хлопком и за «чемоданным» настроением рашистов», — говорится в сообщении движения в Telegram.
Активисты заявили, что открытками постоянно напоминают оккупантам, что Крым – это Украина.
«Наше украинское сопротивление растет, у рашистов нет шанса», — говорится в сообщении.
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