«Крым — это Украина». В Евпатории и Симферополе расклеили проукраинские листовки — фото

13 сентября, 10:49
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В Крыму расклеили проукраинские листовки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

В Крыму расклеили проукраинские листовки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

Активисты движения Жовта стрічка распространили проукраинские листовки во временно оккупированных Евпатории и Симферополе.

«Последний месяц нам очень нравится наблюдать за гоблином Сергеем Аксеновым, за хлопком и за «чемоданным» настроением рашистов», — говорится в сообщении движения в Telegram.

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t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru

Активисты заявили, что открытками постоянно напоминают оккупантам, что Крым – это Украина.

«Наше украинское сопротивление растет, у рашистов нет шанса», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Сергей Аксенов Война России против Украины

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