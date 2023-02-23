В Крыму повредили участок железной дороги — СМИ 23 февраля, 21:32 Страна-агрессор Россия использует Крым для переброски военной техники оккупантам на юге Украины (Фото:Baza / Telegram)

В оккупированном Россией Крыму в четверг, 23 февраля, повредили железную дорогу. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое оккупационное «управление МЧС» страны-агрессора.

Оккупанты утверждают, что железнодорожное полотно повредили в селе Почтовое Бахчисарайского района в 11 км от Симферополя, «движение электричек и поездов остановлено», но якобы «восстановится через несколько часов».



Видео дня

Российский Telegram-канал Baza опубликовал фото — как утверждается, поврежденного участка железной дороги.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, ВСУ могут освободить оккупированный Крым раньше оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.