В Крыму повредили участок железной дороги — СМИ

23 февраля, 21:32
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Страна-агрессор Россия использует Крым для переброски военной техники оккупантам на юге Украины (Фото:Baza / Telegram)

Страна-агрессор Россия использует Крым для переброски военной техники оккупантам на юге Украины (Фото:Baza / Telegram)

В оккупированном Россией Крыму в четверг, 23 февраля, повредили железную дорогу. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое оккупационное «управление МЧС» страны-агрессора.

Оккупанты утверждают, что железнодорожное полотно повредили в селе Почтовое Бахчисарайского района в 11 км от Симферополя, «движение электричек и поездов остановлено», но якобы «восстановится через несколько часов».

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Российский Telegram-канал Baza опубликовал фото — как утверждается, поврежденного участка железной дороги.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, ВСУ могут освободить оккупированный Крым раньше оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

https://www.youtube.com/embed/gf9zFRCy9Ow
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Симферополь Партизаны Война России против Украины

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