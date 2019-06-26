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В Крыму в результате неудачного прыжка с парашютом утонули двое российских военных

Вчера, 11:29
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mil.ru

Российские десантники не сумели освободиться от подвесной системы

В среду, 26 июня, в оккупированном РФ Крыму в результате неудачного прыжка с парашютом погибли двое российских десантников.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России передает Интерфакс.

Как сообщается, во время учебно-тренировочных прыжков на полигоне Старый Крым они утонули в воде.

«Приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — говорится в сообщении.

Теги:   Российские десантники Парашют Российские военные Крым

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