В Крыму в результате неудачного прыжка с парашютом утонули двое российских военных
В среду, 26 июня, в оккупированном РФ Крыму в результате неудачного прыжка с парашютом погибли двое российских десантников.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России передает Интерфакс.
Как сообщается, во время учебно-тренировочных прыжков на полигоне Старый Крым они утонули в воде.
«Приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — говорится в сообщении.