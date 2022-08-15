В оккупированном Крыму партизаны расклеили листовки с целями для ВСУ

15 августа, 19:57
Листовки с целями для ВСУ в оккупированном Крыму (Фото:Оперативный ВСУ)

Листовки с целями для ВСУ в оккупированном Крыму (Фото:Оперативный ВСУ)

Крымские партизаны в оккупированном Крыму расклеили листовки с координатами «следующих целей для ВСУ» в Джанкое, а в Симферополе — листовки «Береги жизнь — эвакуируйся».

Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.

«Крымские активисты в оккупированном Джанкое расклеили листовки с координатами „следующих целей для ВСУ“, после взрыва на аэродроме в Новофедоровке: авиабазы ​​Октябрьское и Кача, вертолетодром Джанкой, международный аэропорт Севастополь (Бельбек), аэродром Гвардейское», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/434182745422423

Также отмечается, что активисты Желтой ленты призывают граждан эвакуироваться на подконтрольную территорию материковой Украины. Листовки с текстом «Береги жизнь — эвакуируйся» появились по всему Симферополю.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Партизаны Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Война России против Украины

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