Партизаны обнаружили базу вертолетов РФ в оккупированном Крыму
Вертолетная база РФ в Крыму (Фото:АТЕШ / Telegram)
Вертолетную базу российских оккупантов обнаружили во временно оккупированном Крыму. Речь идет о военном аэродроме Кача на севере полуострова.
Об этом сообщают партизаны из АТЕШ.
Отмечается, что на обнародованных кадрах видно вертолетную площадку с техникой оккупантов.
«Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки», — указали партизаны.
Других подробностей они не раскрыли.