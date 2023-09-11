Партизаны обнаружили базу вертолетов РФ в оккупированном Крыму 11 сентября, 22:38 Вертолетная база РФ в Крыму (Фото:АТЕШ / Telegram)

Вертолетную базу российских оккупантов обнаружили во временно оккупированном Крыму. Речь идет о военном аэродроме Кача на севере полуострова.

Об этом сообщают партизаны из АТЕШ.

Отмечается, что на обнародованных кадрах видно вертолетную площадку с техникой оккупантов.

«Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки», — указали партизаны.

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Других подробностей они не раскрыли.