В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после теракта в колледже оккупированной Керчи

"Власти" оккупированного Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов и стрельбы в колледже Керчи.
Об этом говорится в распоряжении "правительства" полуострова, пишут Крым.Реалии.
Режим чрезвычайной ситуации был введен 17 октября.
Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
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Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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