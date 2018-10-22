22 октября 2018, понедельник

В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после теракта в колледже оккупированной Керчи

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Режим ЧС действовал пять дней

Режим ЧС действовал пять дней

"Власти" оккупированного Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов и стрельбы в колледже Керчи.

Об этом говорится в распоряжении "правительства" полуострова, пишут Крым.Реалии.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 17 октября.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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