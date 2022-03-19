В Крыму отдельные подразделения морпехов потеряли до 90% личного состава — Минобороны 19 марта, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Морпехи РФ (Фото:Фото: US Navy/Wikipedia)

Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восполнения потерь нет.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечено, что наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет командированных из других воинских частей.

«В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "отказникам" применяются репрессивные методы воздействия», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, укомплектованные за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, также понесли существенные потери.

В частности, как сообщили в Минобороны, за двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

«Мобилизованные откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины», — отметили в ведомстве.

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