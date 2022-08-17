В Крыму оштрафовали на 50 тысяч рублей посетителя бара, заказавшего песню про героев Азова 17 августа, 21:47 Посетитель заказал песню про героев Азова (Фото:Коллаж НВ)

Подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма оштрафовал мужчину, который попросил включить в караоке-баре песню, посвященную героям полка спецназначения Национальной гвардии Азов.

Об этом сообщает «пресс-служба суда».

Мужчина получил штраф в 50 тысяч рублей. При этом оккупанты сообщают, что «правонарушитель» свою вину признал полностью, дополнительно пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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15 августа оккупанты арестовали диджея на 10 суток. Он включил песню Дикое поле украинского рэпера Yarmak в кафе Краб города Щелкино.

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