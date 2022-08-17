В Крыму оштрафовали на 50 тысяч рублей посетителя бара, заказавшего песню про героев Азова

17 августа, 21:47
Посетитель заказал песню про героев Азова (Фото:Коллаж НВ)

Посетитель заказал песню про героев Азова (Фото:Коллаж НВ)

Подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма оштрафовал мужчину, который попросил включить в караоке-баре песню, посвященную героям полка спецназначения Национальной гвардии Азов.

Об этом сообщает «пресс-служба суда».

Мужчина получил штраф в 50 тысяч рублей. При этом оккупанты сообщают, что «правонарушитель» свою вину признал полностью, дополнительно пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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15 августа оккупанты арестовали диджея на 10 суток. Он включил песню Дикое поле украинского рэпера Yarmak в кафе Краб города Щелкино.

https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1558891963830657024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558891963830657024%7Ctwgr%5Ed18b162202ada6ede5cd3ef370faaf5ac0b8b8e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukraine%2Fevents%2Fv-krymu-v-kafe-vklyuchili-pesnyu-posvyashchennuyu-geroyam-azova-video-novosti-ukrainy-50263278.html
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Оккупация Крыма Полк Азов Война России против Украины

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