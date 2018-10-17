В Крыму опровергли наличие лицензии на оружие у "керченского террориста"

Детский "омбудсмен" Крыма Ирина Клюева не смогла подтвердить информацию о том, что студент, открывший стрельбу в Керченском колледже, получил лицензию на оружие.
"Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно", - цитирует ее заявление Газета.ru.
Ранее Клюева в комментарии Интерфаксу сообщила, что подозреваемый получил разрешение на охотничье оружие в октябре.
Смотрите также
"Наверняка он должен был проходить медицинские осмотры, психологов, просто так человек ведь не может получить разрешение на оружие, даже если оно охотничье", - сказала она.
Смотрите также
Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.
Смотрите также
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
Смотрите также
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования