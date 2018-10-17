В Крыму опровергли наличие лицензии на оружие у "керченского террориста"

Детский "омбудсмен" Крыма Ирина Клюева не смогла подтвердить информацию о том, что студент, открывший стрельбу в Керченском колледже, получил лицензию на оружие.

"Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно", - цитирует ее заявление Газета.ru.

Ранее Клюева в комментарии Интерфаксу сообщила, что подозреваемый получил разрешение на охотничье оружие в октябре.

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"Наверняка он должен был проходить медицинские осмотры, психологов, просто так человек ведь не может получить разрешение на оружие, даже если оно охотничье", - сказала она.

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Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.