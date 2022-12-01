«Отчаянные меры». В Крыму оккупанты заставляют учителей «скидываться» на российскую армию — ЦНС 1 декабря, 16:19 Российские военнослужащие в Крыму, 9 ноября (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты в Крыму имитируют добровольное «волонтерство» в пользу армии РФ и заставляют местных жителей собирать деньги на нее.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В материале говорится, что россияне имитируют «добровольческую поддержку» своих военных на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму они заставляют учителей местных школ добровольно отказаться от части своей зарплаты для поддержки российской армии, написав на имя директора школы соответствующее заявление.

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«Заметим, у РФ нет развитого волонтерского движения, и эта война не является „народной“, как ее рисует пропаганда врага. Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать „дыры“ в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии РФ и существенно не улучшает ее обеспечение», — отмечает ЦНС.

Центр обращает внимание крымчан и жителей других временно оккупированных территорий Украины, что враг даже в законодательном порядке не может заставить вас перечислять вашу зарплату. При этом ваш отказ не может быть основанием для увольнения.

«Итак, мы призываем игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений», — подчеркивает ЦНС.

1 декабря постоянная представительница президента Украины в АР Крым в эфире Радио НВ заявила, что граждан Российской Федерации, которые за время оккупации Крыма решили жить на территории полуострова, будет ждать депортация в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права.