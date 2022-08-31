В Крыму оккупанты запретили пиротехнику и использование дронов 31 августа, 19:34 Крым (Фото:Reuters)

Россияне запретили гражданским во временно оккупированном Крыму использовать пиротехнические средства и беспилотники.

Ставленник Кремля Сергей Аксенов заявил, что это связано с войной России против Украины.

«Прошу крымчан на время проведения „специальной военной операции“ воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ „Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым“, внесены соответствующие изменения», — пишет Аксенов.

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Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма, призвав их держаться подальше от стратегических объектов российской армии, поскольку они и далее будут уничтожаться украинскими военными.



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