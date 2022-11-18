Оккупанты по поручению Путина строят фортификационные сооружения в Крыму 18 ноября, 17:56 Окопы российских оккупантов в районе КПП Чонгар (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал, что оккупанты ведут на полуострове «фортификационные работы».

В видео, опубликованном Аксеновым в Telegram-канале, он утверждает, что работы «направлены на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». По его словам, оккупанты действуют «по поручению» российского диктатора Владимира Путина.



Видео дня

Ранее OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, указывающие на то, что российские войска начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Спутники зафиксировали оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар.

В Генштабе ВСУ также сообщали, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере украинского Крыма.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.



Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам покинуть всю территорию Украины и назвал Крым «природным котлом».