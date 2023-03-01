Плата за безоговорочное исполнение приказов. В Крыму оккупанты раздают росгвардейцам землю — Центр нацсопротивления

1 марта, 08:43
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Российские военные в Севастополе (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские военные в Севастополе (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Оккупационные власти начали раздавать «правоохранителям» земли во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Таким образом полицаям платят за верность и безоговорочное выполнение приказов относительно репрессий местного населения, в частности крымских татар», — говорится в сообщении.

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Россияне планируют распространить практику раздачи земли росгвардейцам и на других захваченных землях.

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Перечень «собственников» земли станет известен в целом после его формирования.

В Центре нацсопротивления отметили, что все эти акты собственности на землю не имеют юридической силы и после деоккупации полуострова будут возвращены государству или владельцам земли по состоянию на 2014 год.

Россия незаконно содержит 181 украинского политзаключенного, из них 116 являются крымскими татарами.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Репрессии Росгвардия рынок земли Война России против Украины

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