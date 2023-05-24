Оккупанты заявили, что «национализируют» квартиру семьи Зеленского в Ялте

24 мая, 11:11
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Дом, в котором расположена квартира Зеленских (Фото:ru.krymr.com)

Дом, в котором расположена квартира Зеленских (Фото:ru.krymr.com)

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что россияне «национализируют» квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

По словам оккупанта, «Крым продолжает национализацию имущества врагов России».

Аксенов написал в Telegram, что «национализируют» здание в Симферополе, которое принадлежало Меджлису, а также квартиру Елены Зеленской в Ялте.

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Крымская квартира жены президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе Император в Ливадии. Зеленская купила ее в апреле 2013 года.

Представители президента заявляли, что он с женой будет пользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украине».

В сентябре 2021 года оккупанты в Крыму заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии, ему угрожали ему судом.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Ялта Владимир Зеленский Война России против Украины

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