Оккупанты заявили, что «национализируют» квартиру семьи Зеленского в Ялте 24 мая, 11:11 Дом, в котором расположена квартира Зеленских (Фото:ru.krymr.com)

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что россияне «национализируют» квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

По словам оккупанта, «Крым продолжает национализацию имущества врагов России».

Аксенов написал в Telegram, что «национализируют» здание в Симферополе, которое принадлежало Меджлису, а также квартиру Елены Зеленской в Ялте.

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Крымская квартира жены президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе Император в Ливадии. Зеленская купила ее в апреле 2013 года.

Представители президента заявляли, что он с женой будет пользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украине».

В сентябре 2021 года оккупанты в Крыму заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии, ему угрожали ему судом.