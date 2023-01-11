«Приближается конец оккупации». В Крыму марионетки Кремля пытаются всеми силами удержать власть — Ташева 11 января, 15:53 Баннер в центре Киева, на котором изображен взорванный Крымский мост (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские захватчики чувствуют, что близится конец оккупации Крыма, заявила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

Во время брифинга в среду, 11 января, она подчеркнула, что марионетки Кремля пытаются удержать власть на полуострове, хотя понимают, что полуостров будет деоккупирован.

Видео дня

«Приближается конец оккупации — поэтому трансформируются лозунги граждан, поэтому оккупанты агрессивнее применяют механизмы преследования, будто в агонии пытаются остановить разрушение созданной собственной иллюзии», — отметила Ташева.

Она добавила, что россияне продолжают усиливать свою пропаганду на полуострове, в частности ПВО.

«Интересно, что сообщение со словами „ПВО поразило все цели“ публикуется оккупационными медиа быстрее, чем звучит сигнал воздушной тревоги. Уже через час так называемая работа ПВО, которую слышит весь населенный пункт, волшебным образом становится пожаром или взрывом газового баллона, а детонация боекомплектов становится детонацией сбитого неизвестного объекта», — напомнила Ташева.

31 декабря 2022 года Ташева заявила, что граждане РФ, прибывшие в оккупированную АР Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут покинуть его. Они находятся там незаконно.