В Крыму оккупанты проводят скрытую мобилизацию — Центр нацсопротивления

23 декабря, 18:59
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Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

В оккупированном Крыму продолжаются меры по скрытой мобилизации в российские оккупационные войска.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Однако, как отмечает ЦНС, крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ, хотя россияне пытаются мотивировать местных жителей. К примеру, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму.

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В Центре также напоминают, что для тех, кого принудительно мобилизовали в российские оккупационные войска, есть возможность выжить — попасть в плен к украинским военным. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам Хочу жить: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Кроме того, Центр национального сопротивления призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на временно оккупированных территориях, поделиться этой информацией.

«Еще не поздно сдаться Вооруженным силам Украины и не совершать военные преступления», — отмечают в Центре.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

https://www.youtube.com/watch?v=bb3UXlCk3X8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

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