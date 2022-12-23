В Крыму оккупанты проводят скрытую мобилизацию — Центр нацсопротивления 23 декабря, 18:59 Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

В оккупированном Крыму продолжаются меры по скрытой мобилизации в российские оккупационные войска.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Однако, как отмечает ЦНС, крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ, хотя россияне пытаются мотивировать местных жителей. К примеру, обещают тем, кто пойдет воевать против Украины, земельный участок в Крыму.

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В Центре также напоминают, что для тех, кого принудительно мобилизовали в российские оккупационные войска, есть возможность выжить — попасть в плен к украинским военным. Для этого необходимо обратиться по контактным номерам Хочу жить: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Кроме того, Центр национального сопротивления призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на временно оккупированных территориях, поделиться этой информацией.

«Еще не поздно сдаться Вооруженным силам Украины и не совершать военные преступления», — отмечают в Центре.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.