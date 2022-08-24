В Крыму оккупанты продлили высокий уровень «террористической опасности»

24 августа, 22:17
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Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Во временно оккупированном Крыму был продлен высокий уровень «террористической опасности» на фоне взрывов на полуострове.

Об этом сообщил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, высокий (желтый) уровень «террористической опасности» будет действовать с 20:00 24 августа до 20:00 8 сентября на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов.

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Он также добавил, что такое решение было принято в качестве «профилактической меры».

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя взрывами.

https://www.youtube.com/watch?v=t6opD_8qhSI
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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