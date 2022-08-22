Боятся ударов ВСУ. В Крыму оккупанты попросили не фотографироваться на фоне ПВО 22 августа, 12:27 Отдыхающий в оккупированном Крыму сфотографировался на фоне системы противовоздушной обороны С-400 (Фото:svoboda.org)

Так называемый «губернатор» временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев попросил не фотографироваться на фоне ПВО на полуострове.

«Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», — написал он в Telegram.

Оккупант заявил, что снимать можно только «без привязки к местности».

Видео дня

Заявление российского оккупанта прозвучало после того как отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали снимки в социальных сетях.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем ВКонтакте. Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото.

Крымская «бавовна». Что известно о взрывах на оккупированном полуострове?

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

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