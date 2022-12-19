В оккупированном Крыму мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы «за передачу данных украинским спецслужбам»

19 декабря, 12:15
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Здание так называемого «суда» (Фото:http://gs.sev.sudrf.ru)

Здание так называемого «суда» (Фото:http://gs.sev.sudrf.ru)

В оккупированном Севастополе «суд» приговорил жителя Крыма Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы по обвинению в «госизмене».

Об этом сообщает пропагандистское информагенство ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Спецслужбы страны-агрессора заявили, что Петрушин в 2020—2021 годах передавал украинской разведке сведения о деятельности российского Черноморского флота.

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В ФСБ сообщили, что российская контрразведка «своевременно пресекла» «шпионскую деятельность» Петрушина.

При этом осужден он был по статье не о шпионаже, а о госизмене, он имеет гражданство РФ.

«Приговор» Петрушину, который был задержан в апреле 2021 года, вступил в силу.

https://www.youtube.com/watch?v=laPt-wG_rSA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Разведка Война России против Украины

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