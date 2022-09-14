Штрафы и админарест. В Крыму оккупанты наказали шестерых гостей свадьбы, на которой играла песня «Ой у лузі…»

14 сентября, 10:55
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Люди танцевали на свадьбе под украинскую песню (Фото:Скриншот/Youtube/Чистий Українець)

Люди танцевали на свадьбе под украинскую песню (Фото:Скриншот/Youtube/Чистий Українець)

В Крыму оккупационный Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой играла песня «Ой у лузі…».

Об этом сообщает Крыминформ.

Гостям назначили наказание в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста.

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В Бахчисарае на свадьбе местных жителей включили песню «Ой у лузі…». Гости танцевали и подпевали.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=SSQ5q8M8xKM

После этого глава оккупационной администрации города Арсен Аблаев заявил, что песня националистическая с проукраинскими лозунгами", и сообщил о проверке как в отношении кафе, так и в отношении «участников мероприятия».

https://www.youtube.com/watch?v=ApsaIn6ZxjI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Штраф Война России против Украины

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