Штрафы и админарест. В Крыму оккупанты наказали шестерых гостей свадьбы, на которой играла песня «Ой у лузі…» 14 сентября, 10:55 Люди танцевали на свадьбе под украинскую песню (Фото:Скриншот/Youtube/Чистий Українець)

В Крыму оккупационный Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой играла песня «Ой у лузі…».

Об этом сообщает Крыминформ.

Гостям назначили наказание в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста.

В Бахчисарае на свадьбе местных жителей включили песню «Ой у лузі…». Гости танцевали и подпевали.

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После этого глава оккупационной администрации города Арсен Аблаев заявил, что песня националистическая с проукраинскими лозунгами", и сообщил о проверке как в отношении кафе, так и в отношении «участников мероприятия».

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