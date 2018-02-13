В Крыму оккупанты назвали "нелегалами" 23 украинцев и вывезли их в Россию

Скриншот с момента обысков у украинских рабочих в Крыму, на которых присутствовали российские СМИ

13 февраля, в оккупированном Крыму Евпаторийский городской "суд" принял решение о "депортации" 23 граждан Украины.

Все они работали на реконструкции детского сада Якорь в селе Приозерное рядом с Евпаторией. Ряд российских СМИ сообщили о "депортации нелегалов из Украины". По месту жительства у них провели обыски сотрудники ФСБ.

К вечеру местонахождение всех "нарушителей" уже установили, рассказал адвокат и эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский в комментарии Громадському радіо.

"Можно сказать, что, видимо, была такая массовая акция, когда все они были задержаны. Там буквально с разницей 5-10 минут были составлены протоколы. И с такой же разницей в 10 минут происходили судебные разбирательства", - сказал адвокат.

По его словам, ни одному из фигурантов не обеспечили адвоката.

Суд оккупантов обвинил украинцев в "незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности".

Все они являются жителями материковой Украины. И украинское законодательство они никоим образом не нарушили.

Украинцев поместили в центры временного содержания иностранных граждан, которые находятся на территории России. В частности это - село Новоукраинское Краснодарского края, также в городе Новочеркасск Ростовской области.

"Сейчас мы располагаем точной информацией о том, что все эти лица находятся именно в этих двух центрах. И мы получили эти данные непосредственно от администрации центров", - заявил Мартыновский.

Напомним, 12 февраля российский суд арестовал на два месяца задержанного в оккупированном Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко.