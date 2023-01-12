В Крыму оккупанты объявили набор наемников в новые ЧВК — Генштаб

12 января, 08:38
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новые так называемые ЧВК Щит и Русич, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 12 января в Facebook.

По информации Генштаба, туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры.

«Чтобы заинтересовать хоть как-то, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины», — говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам.

Соответствующий приказ, касающийся, в том числе лиц, ограниченно пригодных к службе, ФСБ уже направила во все пограничные управления России.

https://www.youtube.com/watch?v=c727mAlZCFU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Оккупант Война России против Украины

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