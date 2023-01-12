В Крыму оккупанты объявили набор наемников в новые ЧВК — Генштаб 12 января, 08:38 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новые так называемые ЧВК Щит и Русич, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 12 января в Facebook.

По информации Генштаба, туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры.

«Чтобы заинтересовать хоть как-то, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам.

Соответствующий приказ, касающийся, в том числе лиц, ограниченно пригодных к службе, ФСБ уже направила во все пограничные управления России.