В Крыму российские оккупанты мобилизуют отставных силовиков — партизаны
Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)
Российские оккупанты мобилизуют отставных силовиков в Крыму, сообщило партизанское движение Атеш во вторник, 29 августа.
По информации движения, рашисты утвердили приказ по мобилизации в состав вс РФ бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых ведомств. Наверняка известно об отставных сотрудниках полиции.
В движении заявили, что оккупанты истребляют население оккупированных территорий, чтобы попытаться сдержать украинское наступление.
«Это — тяжелое военное преступление. В то же время не наблюдается массовой мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге. Почему же?», — говорится в сообщении.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.