В Крыму российские оккупанты мобилизуют отставных силовиков — партизаны

29 августа, 13:00
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Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты мобилизуют отставных силовиков в Крыму, сообщило партизанское движение Атеш во вторник, 29 августа.

По информации движения, рашисты утвердили приказ по мобилизации в состав вс РФ бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых ведомств. Наверняка известно об отставных сотрудниках полиции.

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В движении заявили, что оккупанты истребляют население оккупированных территорий, чтобы попытаться сдержать украинское наступление.

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«Это — тяжелое военное преступление. В то же время не наблюдается массовой мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге. Почему же?», — говорится в сообщении.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Мобилизация Война России против Украины

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