В Крыму оккупанты проводят рейды в поисках партизан — ЦНС

25 апреля, 06:24
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Оккупанты усиливают меры по поиску у украинского подполья в аннексированном Крыму. Участились случаи выборочных проверок на улицах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

«На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. На полуострове оккупанты провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводились даже без присутствия хозяев», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, в Крыму участились случаи выборочных проверок на улицах.

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Перед этим в Крыму российские оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Партизаны Война в Украине

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