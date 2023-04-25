В Крыму оккупанты проводят рейды в поисках партизан — ЦНС 25 апреля, 06:24 Крым (Фото:Reuters)

Оккупанты усиливают меры по поиску у украинского подполья в аннексированном Крыму. Участились случаи выборочных проверок на улицах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .



«На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. На полуострове оккупанты провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводились даже без присутствия хозяев», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, в Крыму участились случаи выборочных проверок на улицах.

Перед этим в Крыму российские оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.