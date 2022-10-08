Не настолько душевно, чтобы оставаться. В Крыму очередь к паромной переправе растянулась на несколько километров, люди раскупают продукты 8 октября, 17:44 Паника в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

В субботу, 8 октября, после взрыва на Крымском мосту жители и туристы оккупированного полуострова запаниковали. В частности, огромное количество машин стоит на выезде из Крыма, люди раскупают продукты и горючее.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона рассказал, что на восточной окраине города Керчь выстроилась длинная очередь из людей, которые хотят уехать с полуострова на пароме.

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«Уже больше, чем три километра, это больше, чем два часа назад было, парома еще нет. Они ожидают, что он будет запущен, а очередь уже стоит тех, кто хотят срочно покинуть Крымский полуостров», — сказал Чубаров.

Видео огромной очереди к паромной переправе публикуют и местные Telegram-каналы.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также рассказал, что в Крыму люди раскупают продукты и топливо.

«Хлебобулочные изделия с утра все смели с полок, что касается муки и крупы до 3 кг на руки. Мы еще не знаем, были ли это централизованные указания власти. Мы имеем и фотографии, как это происходит. Самые большие очереди — на автомобильных заправках за бензином», — сказал он.

Местные СМИ сообщают, что на фоне ажиотажа в Крыму подняли цены на топливо.



Кроме того, горячая линия для туристов перегружена.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».



Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».



В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.