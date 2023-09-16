В Крыму обостряется дефицит топлива из-за нарушения логистики — ЦНС 16 сентября, 14:38 Крым (Фото:Reuters)

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис, в частности, с начала сентября наблюдается дефицит топлива.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что такие проблемы возникли из-за снижения объемов отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на полуострове.

Видео дня

Кроме того, это связано с нарушением логистических маршрутов с территорией России и снижением покупательской способности среди жителей Крыма.

ЦНС сообщает, что российская оккупационная администрация имеет целью создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать роста цен на топливо. Но есть угроза, что такое решение приведет к закрытию тех АЗС, которые не будут получать субсидий.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что во временно оккупированном Крыму усложнилась логистика из-за того, что после атак по незаконно построенному Крымскому мосту пути снабжения перегружены, а для обеспечения военных нужд россияне используют те же направления, что и для гражданских.