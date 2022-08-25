В Крыму незаконно находятся до 800 тысяч граждан РФ

25 августа, 18:40
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Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

В оккупированном Крыму находится до 800 тысяч граждан России, которые попали на полуостров незаконно.

Об этом сообщила представительница президента в Крыму Тамила Ташева.

Она уточнила, что в стратегии по деоккупации Крыма не прописаны вопросы гражданства и прав граждан РФ.

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«Мы подробно не прописывали в этом плане (Стратегии деоккупации Крыма, — ред.) вопросы гражданства и прав граждан РФ, которые приехали на территорию полуострова и находятся там незаконно. От 500 до 800 тысяч их (россиян, — ред.), некоторые эксперты называют такие цифры», — отметила Ташева.

https://www.youtube.com/watch?v=__k7Yu6Il2o

Также она добавила, что пока неизвестно, в какой статус после деоккупации получит Крым. По словам Ташевой, это может быть автономная республика, как раньше, или обычный регион с отдельным статусом для Севастополя.

https://www.youtube.com/watch?v=hHv_sQjNe4I

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ заявил, что для поселившихся в Крыму за время оккупации недавние взрывы на военных объектах на полуострове стали мощным ударом по стереотипу неприкосновенности Крыма.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Россияне Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Война России против Украины

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