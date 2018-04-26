В Крыму не могут найти задержанного харьковчанина Стешенко - адвокат

В аннексированном Крыму не могут найти задержанного ранее на админгранице с полуостровом харьковчанина Александра Стешенко, заявил его адвокат Айдер Азаматов, передает Крим.SOS.

Как рассказал Азаматов, в поисках подзащитного он посетил несколько крымских судов, управление ФСБ, управление пограничной службы и непосредственно сам спецприемник, где удерживали Стешенко.

"Сегодня я посетил Киевский и Железнодорожный райсуды Симферополя, чтобы ознакомиться с материалами административного дела в отношении Стешенко, если там таковые есть. Также главное управление ФСБ по Крыму, где в дежурной части ответили, что у них такого человека нет, а за задержанных на админгранице отвечает Управление погранслужбы. В отделе дознания Управлении погранслужбы сказали, что об этом человеке они ничего не знают и претензий, задержаний или ареста к Стешенко не применяли", - рассказал Азаматов.

В спецприемнике, где Стешенко отбывал административный арест, адвокату рассказали, что содержали человека с такой фамилией, но по состоянию на сегодня его больше в спецприемнике нет. Адвокат потребовал предоставить документ, на основании которого Стешенко удерживали в учереждениии, однако сотрудник спецприемника ответил, что необходимо сделать официальный запрос.

Ранее сообщалось, что задержанного на админгранице с Крымом харьковчанина увезли из спецприемника в неизвестном направлении.

Напомним, 11 апреля российские силовики задержали жителя Харькова Александра Стешенко на КПВВ Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом. С тех пор местонахождение украинца было неизвестно.

23 апреля Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием сообщить причины задержания Александра Стешенко.

24 апреля адвокат семьи задержанного Эдем Семедляев сообщил, что Стешенко находился в симферопольском изоляторе временного содержания. Как сообщалось, срок административного ареста харьковчанина истек 24 апреля в 22 часа.