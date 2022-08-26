«Очень много захоронений». В Крыму морги и больницы заполнены российскими военными — Ташева

26 августа, 16:28
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Ташева заявила, что в Джанкое гражданских изредка пускают в больницы (Фото:REUTERS/Stringer)

Ташева заявила, что в Джанкое гражданских изредка пускают в больницы (Фото:REUTERS/Stringer)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что в Крыму морги и больницы заполнены российскими военными.

«Всех раненых и мертвых оккупантов с юга Украины везут на территорию Крыма. Заполнены морги, заполнены больницы», — сказала она в интервью Армия Inform.

Ташева заявила, что сегодня в Джанкое гражданских изредка пускают в больницы.

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«Вся гражданская медицинская инфраструктура в таких городах, как Джанкой, Армянск, Симферополь, Севастополь используется для обслуживания российских военных», — сказала она.

По ее словам, на полуострове «очень много захоронений».

«Мы стараемся отслеживать количество захоронений через открытые источники. Около сотни захоронений нам известны. Это могут быть люди из России или люди, которые могут быть гражданами Украины», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=MuvVDHQ6If4&t=99s

По данным СМИ, военное руководство РФ выводит свои самолеты из временно оккупированного Крыма.

Такое решение было принято после серии ударов по ее авиабазам и складам с боеприпасами, которые вызвали среди жителей полуострова и российских военнослужащих настоящую панику.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Больница Война России против Украины

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