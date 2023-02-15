В Крыму круглосуточно сжигают тела погибших оккупантов, чтобы скрыть потери — Генштаб 15 февраля, 07:22 В Крыму круглосуточно сжигают тела российских военных (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля.

«В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших противник применяет сжигание», — говорится в сообщении.

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Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Эти грузовики привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются, добавили в Генштабе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали около 139080 российских военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV