В Крыму круглосуточно сжигают тела погибших оккупантов, чтобы скрыть потери — Генштаб

15 февраля, 07:22
Поделиться:
В Крыму круглосуточно сжигают тела российских военных (Фото:Крым.Реалии)

В Крыму круглосуточно сжигают тела российских военных (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля.

«В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших противник применяет сжигание», — говорится в сообщении.

Видео дня

Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Эти грузовики привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются, добавили в Генштабе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали около 139080 российских военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Кремация Крематорий Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X