Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
Крым (Фото:REUTERS)
Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z.
Об этом заявил представитель оккупантов, так называемый «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков в комментарии РИА Новости.
«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», — заявил он
По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.
«Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — сказал Крючков.
11 июля представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что во временно оккупированном Крыму разворачивается движение по сопротивлению россиянам Желтая лента.
26 февраля 2014 года у здания парламента в Симферополе проходили массовые митинги проукраински настроенных жителей полуострова. По разным оценкам, там присутствовало от 5 до 10 тысяч крымчан, выступавших против оккупации.
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