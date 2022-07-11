Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z 11 июля, 23:59 Крым (Фото:REUTERS)

Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Об этом заявил представитель оккупантов, так называемый «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков в комментарии РИА Новости.

«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», — заявил он

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По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.

«Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — сказал Крючков.

11 июля представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что во временно оккупированном Крыму разворачивается движение по сопротивлению россиянам Желтая лента.

26 февраля 2014 года у здания парламента в Симферополе проходили массовые митинги проукраински настроенных жителей полуострова. По разным оценкам, там присутствовало от 5 до 10 тысяч крымчан, выступавших против оккупации.



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