Против оккупации. В Крыму и Херсоне набирает обороты протестное движение Желтая лента 11 июля, 19:05 Оккупированный Крым (Фото:REUTERS)

Во временно оккупированном Крыму разворачивается движение по сопротивлению россиянам Желтая лента, сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

В ведомстве также уточнили, что такое же движение существует и во временно оккупированном Херсоне.

В частности, в Крыму активисты распространяют листовки с фотографиями протеста крымчан 26 февраля 2014 года и лозунгами «Крым — это Украина. Мы возвращаемся!», «Крым — Украина. Не только с 1954, а всегда!», и «Время сопротивления! Пора бороться! Время домой».

Видео дня

26 февраля 2014 года у здания парламента в Симферополе проходили массовые митинги проукраински настроенных жителей полуострова. По разным оценкам, там присутствовало от 5 до 10 тысяч крымчан, выступавших против оккупации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.