В оккупированном Крыму готовятся к новой волне мобилизации: Генштаб сообщил подробности 2 декабря, 07:02 Генштаб сообщил, как в Крыму готовятся к новой волне мобилизации (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На временно оккупированной территории Крыма сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 2 декабря.

По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

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Ранее Генштаб сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мер». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

В разведке Британии рассказали, что мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с рядом проблем, а воевать отправляют и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

