Заметили морской дрон. В Крыму проводят эвакуацию отдыхающих с пляжей в районе Балаклавы — видео 5 августа, 14:09 Ни местные, ни отдыхающие не понимают, что вообще происходит (Фото:Коллаж NV)

В субботу, 5 августа, российские оккупанты в Крыму объявили об ограничении движения яликов в севастопольской морской зоне, в связи с чем началась эвакуация отдыхающих в районе Балаклавы.

Соответствующее распоряжение обнародовала кремлевская пропаганда.

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Как видно на опубликованном в соцсетях видео, владельцы яликов уже начали забирать туристов, с пляжей, предупреждая, что вскоре выбраться оттуда станет проблематично.

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Как утверждается, причиной этих мер является обнаружение в Черном море неизвестного надводного беспилотника.

Фото: Скриншот/Telegram

«Я не буду долго объяснять… Это вояки дали… Я долго не буду объяснять… Нам командиры сказали. Мы подчиняемся командирам. Пойти забрать людей — мы пришли забирать людей», — объяснил один из перевозчиков.

Ранее один из таких дронов атаковал в Керченском проливе нефтяной танкер Сиг под флагом РФ, который снабжал топливом военную группировку российских захватчиков в Украине.

Кроме того, накануне, 4 августа, ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю Оленегорский горняк у порта Новороссийск в Краснодарском крае.